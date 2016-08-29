В минувшие выходные на Ставрополье прошли ярмарки «Выходного дня»

В целях сдерживания и стабилизации цен на продовольственные товары и обеспечения населения продуктами питания по доступным ценам в городах Ставрополе, Светлограде и Георгиевске, а также Андроповском, Благодарненском, Изобильненском, Ипатовском, Кировском, Красногвардейском, Левокумском, Новоалександровском, Петровском, Предгорном и Туркменском муниципальных районах 27 и 28 августа прошли ярмарки «выходного дня».

Как сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, в них приняли участие сельхозтоваропроизводители и владельцы личных подсобных хозяйств. На ярмарках было представлено более 50 тонн продовольствия на сумму около 4 миллионов рублей в широком ассортименте: колбасные изделия и деликатесы, молочная продукция и кондитерские изделия, мука, крупа, макаронные изделия, напитки, рыба, масло растительное, плодоовощная продукция и бахчевые культуры, продукция пчеловодства.

http://www.stapravda.ru/20160829/v_minuvshie_vykhodnye_na_stavropole_proshli_yarmarki_vykhodnogo__96183.html