В Минеральных Водах у пассажира маршрутки украли 19 тысяч рублей

У жителя Зеленокумска украли 19 тысяч рублей в маршрутном такси Минеральных Вод. Он обратился к сотрудникам полиции, несущим службу на автовокзале города, описав внешность троих подозрительных людей. При попытке скрыться один из подозреваемых был задержан. Им оказался 30-летний житель Георгиевского района. У него изъяли похищенные деньги.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160829/v_mineralnykh_vodakh_u_passazhira_marshrutki_ukrali_19_tysyach_r_96204.html