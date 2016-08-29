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29 августа 2016 г.

В Минеральных Водах у пассажира маршрутки украли 19 тысяч рублей

У жителя Зеленокумска украли 19 тысяч рублей в маршрутном такси Минеральных Вод. Он обратился к сотрудникам полиции, несущим службу на автовокзале города, описав внешность троих подозрительных людей. При попытке скрыться один из подозреваемых был задержан. Им оказался 30-летний житель Георгиевского района. У него изъяли похищенные деньги.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160829/v_mineralnykh_vodakh_u_passazhira_marshrutki_ukrali_19_tysyach_r_96204.html
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