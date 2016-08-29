После капитального ремонта введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») – Ставрополь (в границах края).

В торжественных мероприятиях приняли участие министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Игорь Васильев, депутаты Думы края, представители администрации Красногвардейского района.

Указанная региональная автомобильная дорога является стратегически важным объектом для Ставрополья, в частности для Красногвардейского района.

Финансирование работ произведено за счет средств дорожного фонда края.

Протяженность отремонтированного участка составляет 2 км. В рамках капитального ремонта выполнены демонтаж старой и устройство новой дорожной одежды, укрепление обочин и устройство искусственного электроосвещения в границах села Красногвардейского протяженностью 4,5 км.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения выполнены мероприятия по установке знаков, сигнальных столбиков, барьерного ограждения и нанесению горизонтальной дорожной разметки.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20160829/v_krasnogvardeyskom_rayone_otremontirovan_uchastok_dorogi_rostov_96192.html