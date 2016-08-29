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29 августа 2016 г.

В Ессентуках во время пожара в многоквартирном доме погибли две женщины

Пожарный

 Утром 29 августа  после тушения пожара в двух квартирах одного их многоэтажных домов в  Ессентуках были обнаружены тела двух человек, предположительно, проживавших там женщин, 1924 и 1976 годов рождения, сообщили в  краевом управлении СКР.  Следственными  органами проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, а также сотрудники спасательных служб. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем одной из погибших женщин. К настоящему времени информации о других пострадавших не имеется, устанавливается характер технических повреждений здания.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160829/v_essentukakh_vo_vremya_pozhara_v_mnogokvartirnom_dome_pogibli_d_96194.html
Фотография к статье В Ессентуках во время пожара в многоквартирном доме погибли две женщины
Пожарный
Пожарный
Фото пресс-службы ПАСС СК
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