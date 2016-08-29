В Ессентуках во время пожара в многоквартирном доме погибли две женщины

Утром 29 августа после тушения пожара в двух квартирах одного их многоэтажных домов в Ессентуках были обнаружены тела двух человек, предположительно, проживавших там женщин, 1924 и 1976 годов рождения, сообщили в краевом управлении СКР. Следственными органами проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, а также сотрудники спасательных служб. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем одной из погибших женщин. К настоящему времени информации о других пострадавших не имеется, устанавливается характер технических повреждений здания.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160829/v_essentukakh_vo_vremya_pozhara_v_mnogokvartirnom_dome_pogibli_d_96194.html