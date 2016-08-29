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29 августа 2016 г.

Ставрополье – в лидерах по интенсивному садоводству

В Нальчике прошло Всероссийское совещание по перспективам отечественного садоводства, провел которое министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Его участниками также стали первый заместитель председателя правительства Ставрополья Николай Великдань и министр сельского хозяйства Владимир Ситников. Большое внимание было уделено господдержке этого приоритетного направления АПК. В прошлом году объем выделенных из федерального бюджета средств увеличен более чем в пять раз и составил 2,5 млрд рублей, что позволило увеличить ставки субсидий и заложить 14,3 тыс. га садов, из них интенсивного типа 9,6 тыс. га. Ставрополье — один из отраслевых лидеров в этом направлении. Планируется, что в следующем году в целом по стране финансирование субсидий на закладку и уход за садами значительно увеличится – до 4 млрд руб.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160829/stavropole__v_liderakh_po_intensivnomu_sadovodstvu_96186.html
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