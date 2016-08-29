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29 августа 2016 г.

Сразу два агропредприятия Ставрополья стали победителями Всероссийского конкурса

В Брянске прошло выездное заседание Президиума Профсоюза работников АПК РФ. Одной из центральных тем встречи стало подведение итогов смотра-конкурса «Лучший коллективный договор организации АПК России». В нем приняли участие практически все регионы страны.

Ставрополье выглядело весьма достойно. Сразу два наших хозяйства стали победителями: СПК СПК колхозу «Родина» Красногвардейского района присуждено первое место, КФХ Молчановых Труновского — второе. Председатель краевого профсоюза АПК Сергей Марнопольский на встрече поделился опытом работы в сфере заключения коллективных договоров и социальной защиты аграриев. Стоит заметить, что наш край в подобных конкурсах вот уже на протяжении нескольких лет занимает призовые места.

На заседании были также рассмотрены вопросы: «О созыве и подготовке заседания ЦК Профсоюза»; «О назначении стипендий Профсоюза»; «О внесении изменений в нормативные документы Профсоюза»; «О подготовке Профсоюза к участию во Всероссийской акции «За достойный труд» 7 октября»; «О результатах проведения мониторинга о профсоюзном членстве среди работников организаций птицеводства и переработки мяса птицы».

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160829/srazu_dva_agropredpriyatiya_stavropolya_stali_pobeditelyami_vser_96184.html
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