Школы Ставропольского края готовы к новому учебному году
Готовность школ региона к новому учебному году обсуждена на еженедельном рабочем совещании в правительстве Ставропольского края.
Как сообщила заместитель председателя правительства Ирина Кувалдина, на Ставрополье проверена готовность 1681 образовательной организации, что составляет 100 процентов от плана. Все школы края приняты к работе в новом учебном году. Также было отмечено, что в 25 муниципальных образованиях региона накануне 1 сентября завершены работы по замене оконных блоков в школах.
Как прозвучало на совещании, в День знаний во всех школах Ставропольского края будет организовано дежурство сотрудников МЧС. Правоохранительные органы будут переведены на усиленный режим несения службы.