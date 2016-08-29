Школы Ставропольского края готовы к новому учебному году

Готовность школ региона к новому учебному году обсуждена на еженедельном рабочем совещании в правительстве Ставропольского края.

Как сообщила заместитель председателя правительства Ирина Кувалдина, на Ставрополье проверена готовность 1681 образовательной организации, что составляет 100 процентов от плана. Все школы края приняты к работе в новом учебном году. Также было отмечено, что в 25 муниципальных образованиях региона накануне 1 сентября завершены работы по замене оконных блоков в школах.

Как прозвучало на совещании, в День знаний во всех школах Ставропольского края будет организовано дежурство сотрудников МЧС. Правоохранительные органы будут переведены на усиленный режим несения службы.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20160829/shkoly_stavropolskogo_kraya_gotovy_k_novomu_uchebnomu_godu_96190.html