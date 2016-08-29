Россия проведет альтернативные соревнования для паралимпийцев

Россия проведет альтернативные соревнования для отечественных спортсменов с ограниченными возможностями, которым было отказано в участии в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Причем вознаграждение за призовые места будет аналогичным.

Об этом Президент России Владимир Путин заявил на встрече в Кремле с призерами и победителями Олимпиады-2016. «Решение о дисквалификации наших паралимпийцев вне права, вне морали и вне человечности. Это просто цинично отыгрываться, срывать злобу на тех, для кого спорт стал смыслом жизни, на тех, кто своим примером дает надежду, веру в свои силы миллионам людей с ограниченными возможностями», – заявил президент. Американская паралимпийская команда получила дополнительные 22 места на Играх-2016. Произошло это в результате перераспределения мест дисквалифицированной сборной России.

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20160829/rossiya_provedet_alternativnye_sorevnovaniya_dlya_paralimpiytsev_96188.html