Россельхозбанк снизил ставку по ипотеке с господдержкой
Россельхозбанк снизил ставку по ипотеке с государственной поддержкой – теперь клиенты банка могут воспользоваться данной программой по ставке 11,3% годовых. При этом специальные предложения в рамках ипотечного кредитования с господдержкой, разработанные банком совместно с партнерами-застройщиками, предусматривают ставки от 7,5% годовых.
В настоящее время АО «Россельхозбанк» является одним из лидеров среди банков – участников программы, занимая третье место по объему выдач. Подать заявку на оформление ипотеки с господдержкой можно в ближайшем офисе или на сайте Россельхозбанка.