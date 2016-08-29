Россельхозбанк снизил ставку по ипотеке с господдержкой

Фото: из архива газеты «СП»

Россельхозбанк снизил ставку по ипотеке с государственной поддержкой – теперь клиенты банка могут воспользоваться данной программой по ставке 11,3% годовых. При этом специальные предложения в рамках ипотечного кредитования с господдержкой, разработанные банком совместно с партнерами-застройщиками, предусматривают ставки от 7,5% годовых.

В настоящее время АО «Россельхозбанк» является одним из лидеров среди банков – участников программы, занимая третье место по объему выдач. Подать заявку на оформление ипотеки с господдержкой можно в ближайшем офисе или на сайте Россельхозбанка.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20160829/rosselkhozbank_snizil_stavku_po_ipoteke_s_gospodderzhkoy_96210.html