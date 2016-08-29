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29 августа 2016 г.

Результаты 5-го тура чемпионата России по футболу в зоне «Юг»

Состоялись матчи 5-го тура чемпионата России по футболу 2016-17 г. среди команд зоны «Юг» второго дивизиона. Вот их результаты: СКА – «Ротор» – 1:4, «Афипс» – «Спартак» – 3:0 (уже к 8-й минуте хозяева вели – 3:0), «Сочи» – «Ангушт» – 1:1, «Армавир» – «Чайка» – 0:2, «Черноморец» – «Кубань-2» – 3:0, «Краснодар-2» – «Легион» – 2:1.

«БИОЛОГ» – «МАШУК-КМВ» – 1:0. Неужели «Биолог» под руководством Л. Назаренко настолько преобразился, что и управы на не него нет? Пятигорчане, посмотрев несколько видеозаписей игр новокубанцев, ехали в поселок Прогресс только за тремя очками. Это был, по сути дела, тренерский поединок З. Саная и Л. Назаренко. За три сезона противостояния две победы в активе «Биолога», два раза успех сопутствовал «Машук» и два матча окончились ничейным результатом. Объективной оценки получить не удалось. Перед самым перерывом в ворота пятигорчан арбитр В. Певчев (Курск) назначил пенальти, реализовав который хозяева укрепили свое лидирующее положение. До этого новокубанцы били пенальти «Чайке» и «Легиону». Три 11-метровых, решивших исход встреч, в пяти играх! Таким способом «Биолог» и до первого дивизиона доберется.

«Машук»: Шлеев, Мулляр, Джатиев, Родионов, Нестеренко (Михалев), Абидинов, Агшаков (Блиадзе), Алиев, Карибов (Демидов), Шрейдер (Садиров), Бугулов (Баев).

«ДРУЖБА» – «ДИНАМО» – 0:1 (С. Сердюков). Если пятигорчане выезжали на игру к лидеру первенства, то динамовцам календарь «подарил» поездку к аутсайдеру. Хотя и ставропольцы пока ничем не блещут и, по сути дела, тоже расположились в хвосте таблицы. Надежда была лишь на то, что черные полосы рано или поздно заканчиваются. Наверняка такие же мысли не покидали и всю майкопскую дружину, и ее поклонников. Первый тайм показал, что соперники друг друга стоят – 0:0. Лишь на 57-й минуте С. Сердюков вспомнил свое предназначение на поле и в падении головой забил красивый гол, который оказался единственным. Оберегая три очка, А. Муликов четыре замены сделал на 90-й минуте, в это же время за затяжку времени «горчичником» был награжден С. Толстопятов. У «Динамо» две победы над обосновавшимися внизу таблицы – СКА и «Дружбой», обе со счетом 1:0, в обоих матчах отличился Сердюков. Крупная победа «Черноморца» позволила ставропольцам обойти «Кубань-2».

«Динамо»: Толстопятов, Волобуев (Курбанов), Ярцев, Бакланов, Белозеров, Селеменев (Бацев), Хугаев, Розов, Магомедов (Тодуа), Курачинов (Хасцаев), Сердюков (Шаповалов).

Положение команд

-            |  В  Н   П     М     О
-------------------------------------
Биолог       |  5  0    0   8-1   15
Ротор        |  4  0    1  12-3   12
Черноморец 4 |  0  1   9-3  12     0
Афипс        |  3  2    0   7-1   11
Спартак Вл   |  3  0    2   4-4    9
Краснодар-2  |  2  2    1   5-3    8
Армавир      |  2  1    2   6-7    7
Динамо       |  2  0    3   5-7    6
Кубань-2     |  2  0    3   6-11   6
Чайка        |  1  3    1   7-7    6
Ангушт       |  1  2    2   4-5    5
Машук        |  1  1    3   3-7    4
Легион Мч    |  1  1    3   3-7    4
СКА          |  1  0    4   6-11   3
Сочи         |  0  3    2   4-7    3
Дружба       |  0  1    4   5-10   1
В. МОСТОВОЙ
http://www.stapravda.ru/20160829/rezultaty_5go_tura_chempionata_rossii_po_futbolu_v_zone_yug_96191.html
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