Результаты 5-го тура чемпионата России по футболу в зоне «Юг»

Состоялись матчи 5-го тура чемпионата России по футболу 2016-17 г. среди команд зоны «Юг» второго дивизиона. Вот их результаты: СКА – «Ротор» – 1:4, «Афипс» – «Спартак» – 3:0 (уже к 8-й минуте хозяева вели – 3:0), «Сочи» – «Ангушт» – 1:1, «Армавир» – «Чайка» – 0:2, «Черноморец» – «Кубань-2» – 3:0, «Краснодар-2» – «Легион» – 2:1.

«БИОЛОГ» – «МАШУК-КМВ» – 1:0. Неужели «Биолог» под руководством Л. Назаренко настолько преобразился, что и управы на не него нет? Пятигорчане, посмотрев несколько видеозаписей игр новокубанцев, ехали в поселок Прогресс только за тремя очками. Это был, по сути дела, тренерский поединок З. Саная и Л. Назаренко. За три сезона противостояния две победы в активе «Биолога», два раза успех сопутствовал «Машук» и два матча окончились ничейным результатом. Объективной оценки получить не удалось. Перед самым перерывом в ворота пятигорчан арбитр В. Певчев (Курск) назначил пенальти, реализовав который хозяева укрепили свое лидирующее положение. До этого новокубанцы били пенальти «Чайке» и «Легиону». Три 11-метровых, решивших исход встреч, в пяти играх! Таким способом «Биолог» и до первого дивизиона доберется.

«Машук»: Шлеев, Мулляр, Джатиев, Родионов, Нестеренко (Михалев), Абидинов, Агшаков (Блиадзе), Алиев, Карибов (Демидов), Шрейдер (Садиров), Бугулов (Баев).

«ДРУЖБА» – «ДИНАМО» – 0:1 (С. Сердюков). Если пятигорчане выезжали на игру к лидеру первенства, то динамовцам календарь «подарил» поездку к аутсайдеру. Хотя и ставропольцы пока ничем не блещут и, по сути дела, тоже расположились в хвосте таблицы. Надежда была лишь на то, что черные полосы рано или поздно заканчиваются. Наверняка такие же мысли не покидали и всю майкопскую дружину, и ее поклонников. Первый тайм показал, что соперники друг друга стоят – 0:0. Лишь на 57-й минуте С. Сердюков вспомнил свое предназначение на поле и в падении головой забил красивый гол, который оказался единственным. Оберегая три очка, А. Муликов четыре замены сделал на 90-й минуте, в это же время за затяжку времени «горчичником» был награжден С. Толстопятов. У «Динамо» две победы над обосновавшимися внизу таблицы – СКА и «Дружбой», обе со счетом 1:0, в обоих матчах отличился Сердюков. Крупная победа «Черноморца» позволила ставропольцам обойти «Кубань-2».

«Динамо»: Толстопятов, Волобуев (Курбанов), Ярцев, Бакланов, Белозеров, Селеменев (Бацев), Хугаев, Розов, Магомедов (Тодуа), Курачинов (Хасцаев), Сердюков (Шаповалов).

Положение команд

- | В Н П М О ------------------------------------- Биолог | 5 0 0 8-1 15 Ротор | 4 0 1 12-3 12 Черноморец 4 | 0 1 9-3 12 0 Афипс | 3 2 0 7-1 11 Спартак Вл | 3 0 2 4-4 9 Краснодар-2 | 2 2 1 5-3 8 Армавир | 2 1 2 6-7 7 Динамо | 2 0 3 5-7 6 Кубань-2 | 2 0 3 6-11 6 Чайка | 1 3 1 7-7 6 Ангушт | 1 2 2 4-5 5 Машук | 1 1 3 3-7 4 Легион Мч | 1 1 3 3-7 4 СКА | 1 0 4 6-11 3 Сочи | 0 3 2 4-7 3 Дружба | 0 1 4 5-10 1

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20160829/rezultaty_5go_tura_chempionata_rossii_po_futbolu_v_zone_yug_96191.html