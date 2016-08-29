Пожар в многоэтажном доме в Ессентуках тушили 100 человек, две женщины погибли

Как мы уже сообщали, 29 августа в Ессентуках произошел крупный пожар.

В 4 часа утра дежурным МЧС края поступило сообщение о том, что горит многоэтажка на улице Энгельса, 36. Пожар вспыхнул в квартире на седьмом этаже, затем огонь перекинулся на кровлю дома. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В ходе тушения огня обнаружены тела двух погибших, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

В экстренном порядке из горящего дома пожарные эвакуировали 80 человек, из них 15 детей. Для них в средней общеобразовательной школе №8 подготовили пункт временного размещения. Создали штаб пожаротушения. Пожару присвоен повышенный номер вызова – 2. Ликвидировать открытое горение удалось к восьми утра, затем еще три часа разбирали и проливали конструкции. Всего в тушении пожара приняли участие 92 человека с привлечением 38 единиц техники.

http://www.stapravda.ru/20160829/pozhar_v_mnogoetazhnom_dome_v_essentukakh_tushili_100_chelovek_d_96212.html