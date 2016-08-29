Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
1
29 августа 2016 г.

Пожар в многоэтажном доме в Ессентуках тушили 100 человек, две женщины погибли

Как мы уже сообщали, 29 августа в Ессентуках произошел крупный пожар.

В Ессентуках около сотни человек тушили многоэтажку

В 4 часа утра дежурным МЧС края поступило сообщение о том, что горит многоэтажка на улице Энгельса, 36. Пожар вспыхнул в квартире на седьмом этаже, затем огонь перекинулся на кровлю дома. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В ходе тушения огня обнаружены тела двух погибших, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

В экстренном порядке из горящего дома пожарные эвакуировали 80 человек, из них 15 детей. Для них в средней общеобразовательной школе №8 подготовили пункт временного размещения. Создали штаб пожаротушения. Пожару присвоен повышенный номер вызова – 2. Ликвидировать открытое горение удалось к восьми утра, затем еще три часа разбирали и проливали конструкции. Всего в тушении пожара приняли участие 92 человека с привлечением 38 единиц техники.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160829/pozhar_v_mnogoetazhnom_dome_v_essentukakh_tushili_100_chelovek_d_96212.html
Фотография к статье Пожар в многоэтажном доме в Ессентуках тушили 100 человек, две женщины погибли
В Ессентуках около сотни человек тушили многоэтажку
В Ессентуках около сотни человек тушили многоэтажку
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Готова ли ваша семья сортировать мусор перед тем, как избавиться от него?
Происшествия
В станице Курской сгорел магазин, один человек пострадал
Пожар в многоэтажном доме в Ессентуках тушили 100 человек, две женщины погибли
Житель Ставрополья присвоил более миллиона рублей, взятых у знакомого на покупку автомобиля
В Минеральных Водах у пассажира маршрутки украли 19 тысяч рублей
Девочку 1,5 лет убило током в Изобильненском районе Ставрополья
Ессентуки
В Ессентуках во время пожара в многоквартирном доме погибли две женщины
Власти края поздравили жителей города-курорта Ессентуков с Днем города
В Ессентуках на городском озере утонул молодой мужчина
В Ессентуках подросток сдал коробку боевых патронов умершего родственника
Детскую поликлинику и больницы в Ессентуках проинспектировал губернатор Владимиров

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!