Поправки в закон о защите конкуренции и о торговле обсудили на Ставрополье

На Ставрополье обсудили поправки в закон о защите конкуренции и о торговле.

Это было сделано в рамках заседания общественно-консультативного совета при Ставропольском управлении Федеральной антимонопольной службы с участием представителей бизнес-сообщества края. С основным докладом «Совершенствование антимонопольного законодательства. Конкретизация мер ответственности за его нарушение.» выступил заместитель руководителя Ставропольского УФАС России Дмитрий Сапунов. Он отметил ряд существенных поправок, внесенных в законодательство о защите конкуренции и о торговле. Успешно применяется на практике механизм предупреждений и предостережений. С момента вступления в силу поправок управление выдало двадцать предупреждений органам власти, из них девятнадцать уже исполнено.

Еще одна тема встречи – дисбаланс участия федеральных и местных торговых сетей в сегменте розничной торговле на территории Ставрополья. Приводились многочисленные примеры о трудностях, возникающих у местных предприятий при попытках войти в сеть в качестве поставщика. Как прозвучало на встрече, неофициально многие товаропроизводители и поставщики обращаются с жалобами и замечаниями на условия договоров поставки, заключаемым с торговыми сетями. Обращаются неофициально из-за длительности судебных процедур и из-за угрозы испортить отношения с торговыми сетями. В связи с этим управление предлагает представителям общественных объединений и организациям, представляющим бизнес сообщество, в том числе Ставропольскому краевому отделению ОПОРА РОССИИ осуществлять обобщение замечаний и жалоб по заключенным договорам, после чего направлять их от своего имени в управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю. Ведомство готово к сотрудничеству и рассмотрению поступающей информации по условиям договоров поставки.

По второму вопросу повестки дня «Недобросовестная конкуренция, новое в законодательстве. Недостоверная реклама, как способ недобросовестной конкуренции» выступил заместитель начальника отдела надзора за соблюдением рекламного законодательства и пресечения недобросовестной конкуренции УФАС России по СК Максим Силичев. Как сообщили в ведомстве, поправки в законодательство в части недобросовестной конкуренции позволили сократить административную нагрузку на хозяйствующие субъекты, заработала новая форма государственного контроля – институт предупреждений. Управлением выдано 15 предупреждений из них 14 исполнено. Тем не менее, по мнению участников встречи, существует необходимость дальнейшего изменения законодательства относительно оконченных правонарушений, о чем управление не раз информировало ФАС России.

http://www.stapravda.ru/20160829/popravki_v_zakon_o_zaschite_konkurentsii_i_o_torgovle_obsudili_n_96187.html