Полк территориальной обороны сформирован в Ставропольском крае

В Будённовске на базе размещения 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады начались учебные сборы регионального полка территориальной обороны. Он впервые сформирован в рамках проводящейся в стране внезапной проверки боеготовности вооружённых сил. Полк укомплектован резервистами – жителями Ставропольского края.

На первом построении к бойцам соединения обратился губернатор Владимир Владимиров.

– Благодарю каждого, кто принял участие в сборах. Для этого вы оставили на время дома и семьи. Но если не защитить свою Родину, то не будет и дома. Если мы не отстоим родную землю, то не останется ничего, что нам дорого. Наш край впервые собрал полк территориальной обороны и доказал, что ставропольцы всегда готовы защитить свою страну, – отметил он.

Солдат и офицеров полка также приветствовали военный комиссар края Владимир Тельнов, представители командования Южного военного округа, 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады.

В ходе сборов, которые продлятся около трех недель, их участники восстановят и усовершенствуют воинские навыки. Планируется, что в сентябре личный состав полка территориальной обороны будет задействован в учениях «Кавказ-2016».

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20160829/polk_territorialnoy_oborony_sformirovan_v_stavropolskom_krae_96198.html