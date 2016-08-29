О стратегии развития санаторно-курортного комплекса: быть или не быть курортному сбору

Под председательством Президента России Владимира Путина в Алтайском крае состоялось заседание президиума Государственного Совета РФ. Его темой стало повышение инвестиционной привлекательности российских курортов. В заседании приняли участие главы ряда ведущих по санаторно-курортному потенциалу регионов страны, в их числе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Как отметил Владимир Путин, открывая заседание, сейчас в России насчитывается 1875 санаторно-курортных организаций.

– Необходимость развития курортов не исчерпывается их медико-социальной значимостью. Санатории расположены по всей стране, и для многих городов, районов и даже регионов они могут стать основой для роста экономики, совершенствования транспортной инфраструктуры, сервисных услуг, – подчеркнул Владимир Путин.

Вместе с тем он сделал акцент на сохраняющихся в отрасли проблемах. Одна из главных – низкий уровень развития материально-технической базы. Для восстановления и модернизации существующих санаториев требуется порядка 37 миллиардов рублей. Это ставит масштабные задачи по привлечению инвестиций и стимулированию роста в санаторно-курортной сфере.

– Очевидно, что нам нужна полноценная, всесторонне продуманная стратегия развития санаторно-курортного комплекса страны, которая определяла бы приоритеты государственного финансирования и порядок привлечения частных средств в эту сферу. Пока такого базового документа нет, и правительство должно приступить к его разработке как можно быстрее. Принять его на первоначальном уровне не позже мая, – сказал президент.

На заседании обсуждался один из механизмов привлечения дополнительных средств для развития курортной инфраструктуры – так называемый «курортный сбор», который предполагает уплату отдыхающим помимо основной стоимости тура дополнительной минимальной суммы. Предполагается, что эти средства будут иметь адресный характер и направляться целевым образом на развитие курортов.

Как отметил в своем докладе министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, первоначально курортный сбор может быть введен в четырех регионах страны – в Крыму, на Алтае, Кубани и в Ставропольском крае. Как отметил министр, предполагается установить предельные размеры сбора, льготные категории граждан, на которые он не распространяется, а также разработать механизм администрирования — специальный целевой фонд, который будет иметь закрытый перечень расходования средств.

Владимир Путин допустил возможность реализации этой инициативы, отметив, что он должен быть необременительным для отдыхающих и направляться исключительно на развитие санаторно-курортной инфраструктуры.

На заседании отмечалось, что решение о полноценном введении курортного сбора должно быть принято после отработки механизма на пилотной площадке.

После завершения заседания президиума Госсовета его повестку прокомментировал Владимир Владимиров.

– Решение о разработке стратегии развития санаторно-курортного комплекса имеет принципиальное значение для Ставрополья, где сосредоточено около 17% всего российского рынка санаторно-курортных услуг. Тем более что первый шаг в этом направлении в крае уже сделан – сформирована стратегия развития города-курорта Кисловодска, которая в перспективе может быть использована в масштабах всего региона Кавказских Минеральных Вод и, возможно, для разработки соответствующих планов в целом в стране.

Также важно то, что получила поддержку идея о курортном сборе, который способен исправить последствия многолетнего недофинансирования курортной инфраструктуры и создать нормальную базу для дальнейшего развития городов-курортов.

Острым вопросом является нерациональное использование земли – речь о заброшенных участках и долгостроях, которые портят внешний облик курортных городов. Мы внесли предложение повысить для собственников таких объектов размер ставки арендной платы за землю, чтобы подвигнуть их к тому, чтобы или достроить здания и привести их в нормальный вид, или передать недострой тем, кто будет способен это сделать. Предложение края будет проработано.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20160829/o_strategii_razvitiya_sanatornokurortnogo_kompleksa_byt_ili_ne_b_96211.html