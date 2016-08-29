Новая школа откроется в 530 квартале Ставрополя

Во второй четверти нового учебного года в 530 квартале города Ставрополя откроется новая школа № 44.

Новостройка возведена благодаря федеральной программе по созданию социальной инфраструктуры «Юг России», при поддержке главы региона Владимира Владимирова и правительства Ставрополья.

Директором нового учреждения станет почётный работник общего образования РФ, учитель высшей категории Татьяна Сергеева. Педагогический коллектив школы сформирован не только из опытных учителей, но и молодых преподавателей.

В настоящее время ведутся работы по благоустройству внутридворовой территории школы. Она обладает большим стадионом с беговой дорожкой, теннисным кортом, игровыми площадками и беседками.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20160829/novaya_shkola_otkroetsya_v_530_kvartale_stavropolya_96181.html