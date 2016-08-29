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29 августа 2016 г.

На Ставрополье собрано 250 тонн винограда столовых сортов

Виноград

В Петровском районе прошла региональная конференция, посвященная возделыванию столовых сортов винограда.

Встреча состоялась на базе фермерского хозяйства А. Ахмедханова. Как сообщили в ГКУ «Ставропольвиноградпром», на Ставрополье собрано уже 250 тонн янтарной ягоды столовых сортов. Уборка продолжается в Нефтекумском, Петровском, Изобильненском районах. На встрече отмечена значимость государственной поддержки отрасли на федеральном и краевом уровне. Финансирование, выделяемое на возмещение части затрат на закладку и уходные работы за молодыми виноградниками, выросли в 2,5 раза, а на установку шпалеры – в 8 раз.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160829/na_stavropole_sobrano_250_tonn_vinograda_stolovykh_sortov_96202.html
Фотография к статье На Ставрополье собрано 250 тонн винограда столовых сортов
Виноград
Виноград
Фото ГКУ «Ставропольвиноградпром».
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