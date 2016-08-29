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29 августа 2016 г.

На Ставрополье собрано 250 тонн винограда столовых сортов

Виноград

В Петровском районе прошла региональная конференция, посвященная возделыванию столовых сортов винограда. Встреча состоялась на базе одного из ведущих отраслевых сельхозпредприятий края – К(Ф)Х А. Ахмедханова.

Как сообщили в ГКУ «Ставропольвиноградпром», на Ставрополье собрано уже 250 тонн янтарной ягоды столовых сортов. Уборка продолжается в Нефтекумском, Петровском, Изобильненском районах. Лидером по производству столовых сортов винограда является Петровский район. В семинаре приняли участие специалисты министерства сельского хозяйства, руководители и специалисты , представители администрации Петровского района, ФГБУ САС «Прикумская», руководители, специалисты виноградарских организаций края, начинающие фермеры. На встрече была отмечена значимость государственной поддержки отрасли на федеральном и краевом уровне. Суммы, выделяемые на возмещение части затрат на закладку и уходные работы за молодыми виноградниками, выросли в 2,5 раза, а на установку шпалеры – в 8 раз. Глава К(Ф)Х А. Ахмедханов рассказал о создании сортового конвейера столовых сортов винограда на примере своего хозяйства и о современных сортах, подходящих для выращивания в Ставропольском крае. На данный момент в хозяйстве выращиваются такие сорта как: Восторг, Августин, Молдова, Мускат Янтарный, Кишмиш лучистый, Оригинал, Надежда АЗОС, Кодрянка, Шардоне, Аркадия. Ю Калашников познакомил участников семинара с производством виноградных саженцев в своём питомниководческом хозяйстве. Осенью этого года планируется получить 500 тысяч саженцев столовых и технических сортов винограда: Аркадия, Молдова, Августин, Мускат Ливадия, Восторг. Мускат Италия, Шоколадный, Кишмиш Аттико, Надежда АЗОС, Талисман, Кодрянка, Памяти Негруля, Преоброжение, Ливия. Первенец Магарача, ЦитронныйМагарача, Рисус, Рубин Голодриги, Оницканский Белый, Ливадийский Чёрный. По окончании семинара была проведена выставка и дегустация столовых сортов винограда, выращиваемых в крае.

 

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160829/na_stavropole_sobrano_250_tonn_vinograda_stolovykh_sortov_96182.html
Фотография к статье На Ставрополье собрано 250 тонн винограда столовых сортов
Виноград
Виноград
Фото ГКУ «Ставропольвиноградпром».
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