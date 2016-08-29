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29 августа 2016 г.

На Ставрополье проводится профилактическая операция «Внимание – Дети!»

Внимание дети!

С 27 августа по 7 сентября  на Ставрополье проводится профилактическая операция «Внимание – Дети!». Проведение  такой операции вызвано высоким уровнем детского дорожно-транспортного травматизма в Ставропольском крае. 

С января по июль на территории края зарегистрировано 176 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 7 детей погибли и 191 ребенок получил ранения различной степени тяжести.   По прежнему наибольшее количество несовершеннолетних, пострадавших в ДТП, составляют дети-пассажиры. В 83 ДТП с участием детей – пассажиров, 3 несовершеннолетних погибли и 96 получили травмы. В 17 случаях получили ранения 17 несовершеннолетних велосипедистов.

Госавтоинспекцией края инициирован комплекс профилактических  мероприятий под условным наименованием «Внимание – Дети!», в рамках которого маршруты патрулирования  нарядов полиции максимально приближены к местам расположения образовательных организаций, маршрутам групповых перевозок детей. Обеспечен усиленный контроль за соблюдением водителями скоростных режимов движения в местах расположения образовательных учреждений.

В период проведения «Дня знаний» 1 сентября на общешкольных линейках выступят руководители и сотрудники территориальных подразделений ГИБДД,  которые  расскажут родителям и учащимся о необходимости соблюдении ПДД и мер безопасности, сообщили в  отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160829/na_stavropole_provoditsya_profilakticheskaya_operatsiya_vnimanie_96196.html
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