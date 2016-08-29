В Ставрополе прошла августовская конференция учителей краевого центра. Почетными гостями мероприятия стали представители власти города и края, ветераны, литературные деятели, руководители образовательных учреждений. Участники говорили о стратегии воспитания детей.

– Президент страны четко обозначил, что сегодня патриотизм – это общенациональная идея. И развитие именно этого направления должно стать для нас всех основным в обучении детей, – отметил в приветственном слове глава администрации Ставрополя А. Джатдоев. – Если мы с вами будем растить патриотов, то и экзамены ребята будут сдавать только на «отлично». Ведь тот, кто уважает себя и свое государство, просто не сможет быть двоечником.

В каждой образовательном учреждении трудятся настоящие профессионалы. В рамках конференции прошла церемония награждения лучших педагогов города. Заведующей детским садом № 76 Светлане Резниковой вручили почетную грамоту губернатора Ставропольского края. Женщина поделилась, что каждый раз в дошкольном учреждении с трепетом встречают малышей, стараясь создать все условия для их комфортного прибывания. А в этот раз 1 сентября в коллективе окрашено еще одним важным событием – обновили крышу детского сада.

http://www.stapravda.ru/20160829/na_povestke_dnya_u_stavropolskikh_pedagogov__novyy_uchebnyy_god_96216.html