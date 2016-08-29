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29 августа 2016 г.

Чемпионат «Большая рыбалка» соберет рыбаков в Ингушетии

30 августа 2016 года в ингушском городе Карабулак состоится первый Чемпионат по спортивному рыболовству «Большая рыбалка», который организуют Комитет Республики Ингушетия по туризму, Администрация г. Карабулак при поддержке Федерального Агентства по рыболовству.

Главная цель соревнований – пропаганда и популяризация рыболовного туризма, повышение рыболовного мастерства участников, приобщение населения к ведению здорового образа жизни.

Победитель  будет определен по итогам взвешивания рыбы. Занявшие призовые места, будут награждены дипломами и ценными призами, а также дополнительно по номинациям: «За самую крупную рыбу», «За самую длинную рыбу», «За разнообразный  улов».

На сегодняшней день одним из популярных видов экологического туризма является спортивная рыбная ловля. Многие регионы мира ежегодно принимают тысячи и десятки тысяч приезжих рыболовов. Республика Ингушетия  имеет все возможности стать одним из  лидеров   по развитию  рыбного туризма в России. Этому способствует не только наличие уникальных природных ресурсов, в т.ч. наличие горных  озер и прудов, бурных  и быстрых горных рек. Республика Ингушетия  имеет достаточно высокий экологический потенциал, что помогает формировать базу для рыбного туризма», – подчеркнул Хамхоев Беслан Председатель Комитета РИ по туризму. К участию в чемпионате по ловле  поплавочной удочкой приглашаются жители региона, а также гости и туристы республики.

Заявки для участия в Чемпионате принимаются с 1 по 25 августа 2016 года: по телефону Туристско-Информационного центра 8(964) 057-1000 или по адресу электронной почты: turizmri@mail.ru с указанием Ф.И.О. и контактного телефона.

Пресс-служба Комитета Республики Ингушетия по туризму
http://www.stapravda.ru/20160829/chempionat_bolshaya_rybalka_soberet_rybakov_v_ingushetii_96208.html
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