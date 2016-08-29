Анималист Сергей Строганов представил свои «Отражения» в Ставрополе

«Вороне где-то бог послал кусочек сыру. На ель Ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да призадумалась...». Эти строки из басни Ивана Крылова «Ворона и лисица» знают все. Яркая поучительная история, обличенная в простую стихотворную рифму, доступно раскрывает один из человеческих пороков. Не удивительно, что басни вдохновили московского художника-анималиста Сергея Строганова на создание выставочного проекта «Отражения», который в эти дни представлен в краевом музее изобразительных искусств.

Основу выставки составляют иллюстрации к известным произведениям Крылова, Эзопа и Лафонтена. Готовя эту серию, художник выполнил две практически несовместимые задачи: сохранил точность изображения животных и наделил их качествами людей.

Экспозиция будет интересна всем, но особенно детям. В день открытия малышня с большим восторгом перебегала от одной картины к другой, пытаясь прикоснуться к персонажам. Восторг вполне ожидаем, ведь большая часть плотен создана цветными карандашами в технике гиперреализма, поэтому едва отличима от фотографий. Аккуратно развешанные по залу картины создают необычайную атмосферу: здесь, как в сказочной стране, каждую секунду происходят чудесные встречи с героями. Более взрослой аудитории выставка тоже придется по душе: рядом с рисунками представлены тексты басен, которые заставят и улыбнуться, и задуматься...

Художник Сергей Строганов рассказал:

– Когда я нарисовал одну из первых картин серии, и перепечатал ее на бумагу, то возникло ощущение – фотография. Тогда пришло беспокойство: есть ли смысл рисовать? Ведь с одной стороны – это комплимент мастеру, если он создает точную копию снимка, но с другой – стирается ценность творчества. Поэтому пошел в обратном направлении: сохранил реалистичность и добавил момент художественности. Сейчас я пытаюсь соблюдать эту золотую середину.

За свой проект художник уже получил ряд престижных наград: в 2013 году на международной выставке, проходившей в рамках Российской недели искусств, в номинации «Экспериментальная графика. Анималистика» заняли первое место. В 2014 году художник участвовал в Неделе искусств в Португалии и в номинации «Академическая графика. Рисунок» занял второе место. В 2016 году выставка «Отражения» получила признание Российской академии художеств. Президент РАХ Зураб Церетели так отозвался о картинах: «…Карандашные рисунки зверей и птиц подкупают эмоциональным восприятием изображаемого, своей искренностью, любовью и добром, тщательностью проработки деталей. Каждый образ обладает своим характером: это и лукавство, и милое очарование, и хитрость».

Открытие экспозиции удачно совпало с грядущим Днем знаний и, несомненно, стало хорошим подарком для школьников. Тем более, вдохновившись работами автора, сотрудники музея уже подготовили для юных посетителей занимательную программу.

http://www.stapravda.ru/20160829/animalist_sergey_stroganov_predstavil_svoi_otrazheniya_v_stavrop_96165.html