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29 августа 2016 г.

1 сентября в Ставропольском крае стартует месячник «Здоровое сердце»

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. По данным диспансеризации населения, в Ставропольском крае за шесть месяцев выявлено 63184 человека с болезнями органов кровообращения. У каждого пятого, считающим себя здоровым, – повышенное артериальное давление, низкая физическая активность, у каждого шестого – избыточный вес. 

Для привлечения внимания к этой проблеме, с 1 по 30 сентября в крае пройдет месячник «Здоровое сердце». В медицинских организациях пройдут школы пациентов, Дни открытых дверей, различные акции. Все желающие смогут измерить артериальное давление, рост, массу тела, исследовать кровь на холестерин и сахар, получить консультацию по коррекции факторов риска и первой помощи.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160829/1_sentyabrya_v_stavropolskom_krae_startuet_mesyachnik_zdorovoe_s_96200.html
Фотография к статье 1 сентября в Ставропольском крае стартует месячник «Здоровое сердце»
Измерение артериального давления во Всемирный день сердца
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