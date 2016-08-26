Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
1
26 августа 2016 г.

Житель Пятигорска осужден за ложное сообщение о готовящемся теракте

Из материалов дела следует, что Бабаян С. утром 5 июля 2016 года пообещал своей сожительнице, что они с ней пойдут в отделение Сберегательного банка России, расположенного на ул. Украинской г. Пятигорска, для того что бы снять денежные средства с его счета. Однако, не желая признаваться, что деньги он уже потратил на свои нужды, Бабаян со своего мобильного телефона, сообщил оперативному дежурному ОМВД России по г. Пятигорску заведомо ложное устное сообщение о том, что в ПАО «Сбербанк России» заложена бомба. После данного звонка подсудимый поняв, что не указал адрес, где якобы заложена бомба, вновь осуществил звонок и сообщил оперативному дежурному ОМВД России по г. Пятигорску адрес, по которому якобы будет заложено взрывное устройство.

В ходе проведенных оперативных мероприятий и проверок, сотрудниками полиции было выявлено, что данный звонок является ложным и произведен Бабаян С., который в совершенном преступлении признался и написал явку с повинной.

В судебном заседании подсудимый в содеянном преступлении раскаялся, пояснив суду, что на данное преступление его толкнули личные мотивы. приговорил жителя Пятигорска сообщившего заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве, к исправительным работам сроком на 1 год с удержанием 20% заработной платы осужденного в доход государства.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160826/zhitel_pyatigorska_osuzhden_za_lozhnoe_soobschenie_o_gotovyasche_96175.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Как вы оцениваете свое текущее финансовое положение?
Право и закон
Житель Пятигорска осужден за ложное сообщение о готовящемся теракте
В управлении по конвоированию УИС Ставрополья состоялся день открытых дверей
Сотрудник спецназа УИС Ставрополья стал лучшим в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства
В Пятигорске сотрудники УФСКН России признаны виновными в покушении на мошенничество
В Минераловодском районе пенсионер под видом газовщика выманивал у жителей деньги
Пятигорск
Ранее судимый житель Пятигорска ограбил женщину на кладбище
Будущие ветеринары проходят практику в Пятигорской станции по борьбе с болезнями животных
Фестиваль воздухоплавания пройдет в Пятигорске, в программе – аэробиатлон
Общий объем интернет-трафика молодёжного форума «Машук-2016» – рекордные 42 терабайта
Вопросы качества преподавания айкидо обсудили в Пятигорске

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!