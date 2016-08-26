Житель Пятигорска осужден за ложное сообщение о готовящемся теракте

Из материалов дела следует, что Бабаян С. утром 5 июля 2016 года пообещал своей сожительнице, что они с ней пойдут в отделение Сберегательного банка России, расположенного на ул. Украинской г. Пятигорска, для того что бы снять денежные средства с его счета. Однако, не желая признаваться, что деньги он уже потратил на свои нужды, Бабаян со своего мобильного телефона, сообщил оперативному дежурному ОМВД России по г. Пятигорску заведомо ложное устное сообщение о том, что в ПАО «Сбербанк России» заложена бомба. После данного звонка подсудимый поняв, что не указал адрес, где якобы заложена бомба, вновь осуществил звонок и сообщил оперативному дежурному ОМВД России по г. Пятигорску адрес, по которому якобы будет заложено взрывное устройство.

В ходе проведенных оперативных мероприятий и проверок, сотрудниками полиции было выявлено, что данный звонок является ложным и произведен Бабаян С., который в совершенном преступлении признался и написал явку с повинной.

В судебном заседании подсудимый в содеянном преступлении раскаялся, пояснив суду, что на данное преступление его толкнули личные мотивы. приговорил жителя Пятигорска сообщившего заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве, к исправительным работам сроком на 1 год с удержанием 20% заработной платы осужденного в доход государства.

http://www.stapravda.ru/20160826/zhitel_pyatigorska_osuzhden_za_lozhnoe_soobschenie_o_gotovyasche_96175.html