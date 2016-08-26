Жилой район «Гармония» обретает европейские черты

Жилой район «Гармония» в предместьях Ставрополя привлекает все больше внимания не только потенциальных покупателей, но и профессионалов рынка недвижимости. Причина проста – «Гармония» начинает напоминает поселок европейского типа. Впечатляют и масштабы застройки — более 700 гектар. Этот проект по праву считается одним из крупнейших не только на Ставрополье, но и на всем Юге России.

В застройке района сделана ставка в т.ч. на жилье европейского формата: таунхаусы, флэтхаусы, дуплексы, особняки. Все жилье подключено к центральным коммникациям. Так же как и в Европе в «Гармонии» можно приобрести готовое жилье с ремонтом, даже укомплектованное мебелью.

Примечательно, что в застройке и обустройстве района используются собственные стройматериалы. Например, тротуарная плитка, которая оформляет дворы частных домов, пешеходные зоны и «Аллею ласточек», производится собственными силами. В ближайшее время начнет работать линия по выпуску кирпича. Благодаря собственной производственной базе застройщику удается предлагать вполне демократичные цены на жилье. К примеру, те же таунхаусы и флэтхаусы сопоставимы по цене с трехкомнатной квартирой в Ставрополе: стоимость таунхаусов составляет от от 1 млн.200 тыс.рублей*, а флэтхаусов — от 1 млн. 950 тыс.рублей**.

В соответствии с европейскими традициями обустраиваются пешеходные зоны и места общего пользования. Примером может быть «Аллея ласточек», считающаяся одной из самой протяженной в Европе.

* г.Михайловск. Цена действительна с 01.06.2016 по 31.08.2016 г. Собственник ИП Захарченко Н.М. Свидетельство 182835 от 17.03.2015 г. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере специальных цен, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону (8652) 99-10-10. Количество предложений ограничено. Строительство жилья завершено.

** г.Михайловск. «Цена действительна с 01.06.2016 по 31.08.2016 г. Собственник ИП Захарченко Н.М. Свидетельство № 620933 от 18.04.2016, № 556471 от 12.02.2016 . Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере специальных цен, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону (8652) 99-10-10. Количество предложений ограничено. Строительство жилья завершено.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20160826/zhiloy_rayon_garmoniya_obretaet_evropeyskie_cherty_96170.html