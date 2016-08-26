Выставка о фильмах о любви открылась в селе Александровском

В Александровской Центральной районной библиотеке открылась выставка-панорама «Истории большой ЛЮБВИ: читай, смотри», посвященная фильмам о любви, сообщили в администрации Александровского района.

Выставка состоит из двух частей. Первая рассказывает о знаменитом и всеми любимом фильме «Вечный зов» Вторая – знакомит с книгами и фильмами, снятыми по произведениям А. Островского «Бесприданница» (фильм «Жестокий романс»), А. Пушкина «Барышня-крестьянка», И. Грековой «Кафедра», «Вдовий пароход», «Хозяйка гостиницы» (фильм «Благословите женщину»), Ю.Германа «Дорогой мой человек», «Дело, которому ты служишь», «Я отвечаю за все» (фильм по трем романам «Дорогой мой человек»).

http://www.stapravda.ru/20160826/vystavka_o_filmakh_o_lyubvi_otkrylas_v_sele_aleksandrovskom_96171.html