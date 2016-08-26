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26 августа 2016 г.

Выставка о фильмах о любви открылась в селе Александровском

Выставка о фильмах о любви открылась в селе Александровском

В Александровской Центральной районной библиотеке открылась выставка-панорама «Истории большой ЛЮБВИ: читай, смотри», посвященная фильмам о любви, сообщили в администрации Александровского района.

Выставка состоит из двух частей. Первая рассказывает о знаменитом и всеми любимом фильме «Вечный зов» Вторая – знакомит с книгами и фильмами, снятыми по произведениям А. Островского «Бесприданница» (фильм «Жестокий романс»), А. Пушкина «Барышня-крестьянка», И. Грековой «Кафедра», «Вдовий пароход», «Хозяйка гостиницы» (фильм «Благословите женщину»), Ю.Германа «Дорогой мой человек», «Дело, которому ты служишь», «Я отвечаю за все» (фильм по трем романам «Дорогой мой человек»).

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160826/vystavka_o_filmakh_o_lyubvi_otkrylas_v_sele_aleksandrovskom_96171.html
Фотография к статье Выставка о фильмах о любви открылась в селе Александровском
Выставка о фильмах о любви открылась в селе Александровском
Выставка о фильмах о любви открылась в селе Александровском
Фото из архива администрации Александровского района
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