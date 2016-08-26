Власти края поздравили жителей города-курорта Ессентуков с Днем города

Правительство края поздравляет жителей города-курорта Ессентуков с Днем города, который они отмечают 27 августа.

«В нашей стране и за ее пределами Ессентуки знают как крупнейший бальнеологический курорт России, – отмечается в поздравлении. – Мировую славу ему принесли уникальные минеральные источники, которые стали брендом Ставрополья.

Сегодня город успешно решает новые задачи развития, становясь еще более комфортным и благоустроенным. Объем и качество предоставляемых здесь курортных услуг постоянно повышаются. Ежегодно десятки тысяч гостей подтверждают статус Ессентуков как одного из популярнейших направлений лечебно-оздоровительного туризма.

Марку всероссийской здравницы городу помогают поддерживать его жители – труженики и патриоты. Их любовь и забота о малой родине позволяют знаменитому курорту сохранять свой неповторимый облик и одновременно быть одной из динамично развивающихся территорий Ставрополья. Уверены, так будет и впредь. Искренне желаем всем жителям Ессентуков счастья и благополучия! Мира и дальнейшего процветания – вашему городу!».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20160826/vlasti_kraya_pozdravili_zhiteley_gorodakurorta_essentukov_s_dnem_96163.html