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26 августа 2016 г.

Власти края поздравили жителей города-курорта Ессентуков с Днем города

Здание грязелечебницы им. Н.А. Семашко, г. Ессентуки

Правительство края поздравляет жителей города-курорта Ессентуков с Днем города, который они отмечают 27 августа.

«В нашей стране и за ее пределами Ессентуки знают как крупнейший бальнеологический курорт России, – отмечается в поздравлении. – Мировую славу ему принесли уникальные минеральные источники, которые стали брендом Ставрополья.

Сегодня город успешно решает новые задачи развития, становясь еще более комфортным и благоустроенным. Объем и качество предоставляемых здесь курортных услуг постоянно повышаются. Ежегодно десятки тысяч гостей подтверждают статус Ессентуков как одного из популярнейших направлений лечебно-оздоровительного туризма.

Марку всероссийской здравницы городу помогают поддерживать его жители – труженики и патриоты. Их любовь и забота о малой родине позволяют знаменитому курорту сохранять свой неповторимый облик и одновременно быть одной из динамично развивающихся территорий Ставрополья. Уверены, так будет и впредь. Искренне желаем всем жителям Ессентуков счастья и благополучия! Мира и дальнейшего процветания – вашему городу!».

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20160826/vlasti_kraya_pozdravili_zhiteley_gorodakurorta_essentukov_s_dnem_96163.html
Фотография к статье Власти края поздравили жителей города-курорта Ессентуков с Днем города
Здание грязелечебницы им. Н.А. Семашко, г. Ессентуки
Здание грязелечебницы им. Н.А. Семашко, г. Ессентуки
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