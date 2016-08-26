В управлении по конвоированию УИС Ставрополья состоялся день открытых дверей

В управлении по конвоированию по Ставропольскому краю состоялся день открытых дверей для детей сотрудников и членов их семей, сообщили в пресс-службе УФСИН России по краю. Для гостей провели экскурсию по территории управления, продемонстрировали вооружение и экипировку сотрудников уголовно-исполнительной системы, показали, как дрессируют служебных собак, продемонстрировали приемы рукопашного боя. Ребята смогли попробовать силы в стрельбе из пневматического пистолета. А в конце мероприятия их ждал «сладкий» стол.

http://www.stapravda.ru/20160826/v_upravlenii_po_konvoirovaniyu_uis_stavropolya_sostoyalsya_den_o_96169.html