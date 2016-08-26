В Ставрополе задержаны устроившие стрельбу грабители ювелирного магазина

Трое вооруженных мужчин ворвались в помещение ювелирного магазина в Юго-Западном микрорайоне Ставрополя и попытались похитить ювелирные изделия. На крики людей о помощи отреагировали сотрудники уголовного розыска, которые находились неподалеку. Полицейские пытались задержать злоумышленников, однако те открыли стрельбу и ранили одного из правоохранителей, после чего скрылись на автомобиле. Также травмы получил и второй сотрудник полиции и охранник магазина. Благодаря разыскным мероприятиям преступники задержаны, сообщила пресс-служба ГУ МВД по краю.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160826/v_stavropole_zaderzhany_ustroivshie_strelbu_grabiteli_yuvelirnog_96179.html