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26 августа 2016 г.

В Ставрополе задержаны устроившие стрельбу грабители ювелирного магазина

Трое вооруженных мужчин ворвались в помещение ювелирного магазина в Юго-Западном микрорайоне Ставрополя и попытались похитить ювелирные изделия. На крики людей о помощи отреагировали сотрудники уголовного розыска, которые находились неподалеку. Полицейские пытались задержать злоумышленников, однако те открыли стрельбу и ранили одного из правоохранителей, после чего скрылись на автомобиле. Также травмы получил и второй сотрудник полиции и охранник магазина. Благодаря разыскным мероприятиям преступники задержаны, сообщила пресс-служба ГУ МВД по краю.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160826/v_stavropole_zaderzhany_ustroivshie_strelbu_grabiteli_yuvelirnog_96179.html
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