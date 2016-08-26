В Ставрополе продолжается демонтаж крупноформатных рекламных щитов

В начале 2014 года в Ставрополе насчитывалось более 1500 крупноформатных рекламных щитов, установленных без разрешения или с нарушением законодательства. Процесс их демонтажа начался с исторической части города, где сегодня уже практически не осталось крупногабаритной рекламы. За 2015 год демонтировано свыше 400 рекламных конструкций, 62 сити-формата и 197 рекламно-информационных объектов на фасадах зданий. Более всего преобразилась улица Доваторцев, откуда убрали более 50 конструкций, находившихся на разделительной полосе. Полностью освобождена от рекламы улица Южный Обход и разделительная полоса по улице Лермонтова. С начала этого года из города исчезли почти 200 крупноформатных рекламных щитов.

В соответствии с правилами благоустройства продолжается работа и по наведению порядка с рекламой на фасадах зданий. При этом составлено свыше 120 протоколов об административном правонарушении и выдано 150 предписаний на демонтаж рекламных конструкций. Как информирует пресс-служба администрации Ставрополя, контролем и выявлением незаконной рекламы могут заниматься и жители краевого центра. Для этого необходимо обратиться в городские службы через официальный сайт администрации в раздел «Ставрополь глазами горожан» или по телефону 24-08-33.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20160826/v_stavropole_prodolzhaetsya_demontazh_krupnoformatnykh_reklamnyk_96178.html