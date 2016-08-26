В Ставрополе погибла женщина при падении из окна 10-го этажа
В краевом центре проводится проверка по факту гибели 34-летней женщины в результате падения с высоты. По предварительным данным, 20 августа возле одного из высотных домов в Промышленном районе Ставрополя было обнаружено тело женщины с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. Известно, что погибшая была в гостях у отца, который проживал в этом доме на 10-м этаже. По основной версии, женщина покончила жизнь самоубийством, рассказала помощник руководителя следственного отдела по Промышленному району г Ставрополя краевого управления СКР Яна Павлова.