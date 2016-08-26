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26 августа 2016 г.

В Ставрополе погибла женщина при падении из окна 10-го этажа

В краевом центре проводится проверка по факту гибели 34-летней женщины в результате падения с высоты. По предварительным данным, 20 августа возле одного из высотных домов в Промышленном районе Ставрополя было обнаружено тело женщины с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. Известно, что погибшая была в гостях у отца, который проживал в этом доме на 10-м этаже. По основной версии, женщина покончила жизнь самоубийством, рассказала помощник руководителя следственного отдела по Промышленному району г Ставрополя краевого управления СКР Яна Павлова.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160826/v_stavropole_pogibla_zhenschina_pri_padenii_iz_okna_10go_etazha_96167.html
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