В Пятигорске сотрудники УФСКН России признаны виновными в покушении на мошенничество

Суд вынес приговор двум оперуполномоченным Ессентукского межрайонного отдела УФСКН России по СК Андрею Клименкову и Афанасию Бурчиеву. Они признаны виновными в покушении на мошенничество. Следствием и судом установлено, что в ноябре 2015 года Клименко и Бурчиев, введя в заблуждение мужчину о том, что ему якобы грозит привлечение к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, убедили его в том, что имеют возможность принять решение об освобождении его от уголовной ответственности. За это они требовали от потерпевшего миллион рублей. Позже сотрудники УФСКН прибыли к домовладению потерпевшего в Пятигорске, где получили от него две тысячи долларов. При получении оставшейся суммы в 500 тысяч рублей Клименков и Бурчиев были задержаны сотрудниками УФСБ России по краю.

Приговором суда Клименкову и Бурчиеву назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей каждому, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти сроком на 2 года 6 месяцев, сообщили в краевом управлении СКР по краю.

http://www.stapravda.ru/20160826/v_pyatigorske_sotrudniki_ufskn_rossii_priznany_vinovnymi_v_pokus_96168.html