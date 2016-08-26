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26 августа 2016 г.

В Минераловодском районе пенсионер под видом газовщика выманивал у жителей деньги

Сотрудниками полиции Минераловодского городского округа установлено, что 60-летний пенсионер для личных целей приобрел газовое оборудование. В одном из сел он представлялся местным жителям сотрудником газовой компании и проверял оборудование. Злоумышленник сообщал ложную информацию о неисправностях и давал указания о вызове аварийной службы, за что получал деньги. Своими действиями подозреваемый причинил ущерб 12 местным жителям. После вмешательства полиции газовик задержан. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160826/v_mineralovodskom_rayone_pensioner_pod_vidom_gazovschika_vymaniv_96150.html
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