В Минераловодском районе пенсионер под видом газовщика выманивал у жителей деньги

Сотрудниками полиции Минераловодского городского округа установлено, что 60-летний пенсионер для личных целей приобрел газовое оборудование. В одном из сел он представлялся местным жителям сотрудником газовой компании и проверял оборудование. Злоумышленник сообщал ложную информацию о неисправностях и давал указания о вызове аварийной службы, за что получал деньги. Своими действиями подозреваемый причинил ущерб 12 местным жителям. После вмешательства полиции газовик задержан. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160826/v_mineralovodskom_rayone_pensioner_pod_vidom_gazovschika_vymaniv_96150.html