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26 августа 2016 г.

В Ессентуках на городском озере утонул молодой мужчина

25 августа на городском озере в Ессентуках погиб 31-летний мужчина. Молодой человек привез на своем такси пассажиров и решил искупаться. Отдыхающие заметили, что неожиданно он стал тонуть, но помочь не успели. О случившемся сообщили спасателям.

– Место, где утонул человек, находится вне нашего обзора – от поста оно полностью скрыто островом. Это опасная зона, где стоят запрещающие купание знаки, – рассказал спасатель ПАСС СК Михаил Завало.

Когда прибыла спасательная команда, отдыхающие уже самостоятельно достали утонувшего. Реанимационным мероприятиям не помогли, приехавшая скорая помощь констатировала смерть молодого человека, сообщает пресс-служба ПАСС СК.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160826/v_essentukakh_na_gorodskom_ozere_utonul_molodoy_muzhchina_96159.html
Фотография к статье В Ессентуках на городском озере утонул молодой мужчина
Спасатели на городском озере
Спасатели на городском озере
Фото пресс-службы ПАСС СК
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