Сотрудник спецназа УИС Ставрополья стал лучшим в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства

В течение трех дней на базе отряда специального назначения (ОСН(б) «Акула» УФСИН России по Краснодарскому краю 14 сотрудников отделов специального назначения Южного, Крымского и Северо-Кавказского федеральных округов России показывали свои профессиональные навыки – уровень своей физической, огневой, тактической, тактико-специальной и медицинской подготовки, рассказали в пресс-службе УФСИН России по краю.

Оперуполномоченный штурмового отделения ОСН «Рубеж» УФСИН России по краю «Рубеж» Сергей О., занявший первое место, будет защищать честь ставропольского управления на всероссийском этапе.

http://www.stapravda.ru/20160826/sotrudnik_spetsnaza_uis_stavropolya_stal_luchshim_v_mezhregional_96172.html