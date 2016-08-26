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26 августа 2016 г.

Сотрудник спецназа УИС Ставрополья стал лучшим в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства

Сотрудник спецназа УИС Ставрополья стал лучшим в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства

В течение трех дней на базе отряда специального назначения (ОСН(б) «Акула» УФСИН России по Краснодарскому краю 14 сотрудников отделов специального назначения Южного, Крымского и Северо-Кавказского федеральных округов России показывали свои профессиональные навыки – уровень своей физической, огневой, тактической, тактико-специальной и медицинской подготовки, рассказали в пресс-службе УФСИН России по краю.

Оперуполномоченный штурмового отделения ОСН «Рубеж» УФСИН России по краю «Рубеж» Сергей О., занявший первое место, будет защищать честь ставропольского управления на всероссийском этапе.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160826/sotrudnik_spetsnaza_uis_stavropolya_stal_luchshim_v_mezhregional_96172.html
Фотография к статье Сотрудник спецназа УИС Ставрополья стал лучшим в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства
Сотрудник спецназа УИС Ставрополья стал лучшим в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства
Сотрудник спецназа УИС Ставрополья стал лучшим в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства
Фото пресс-службы УФСИН России по краю
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