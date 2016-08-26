Сотрудник спецназа УИС Ставрополья стал лучшим в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства
В течение трех дней на базе отряда специального назначения (ОСН(б) «Акула» УФСИН России по Краснодарскому краю 14 сотрудников отделов специального назначения Южного, Крымского и Северо-Кавказского федеральных округов России показывали свои профессиональные навыки – уровень своей физической, огневой, тактической, тактико-специальной и медицинской подготовки, рассказали в пресс-службе УФСИН России по краю.
Оперуполномоченный штурмового отделения ОСН «Рубеж» УФСИН России по краю «Рубеж» Сергей О., занявший первое место, будет защищать честь ставропольского управления на всероссийском этапе.
Фото пресс-службы УФСИН России по краю