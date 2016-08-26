Около ста ставропольцев примут участие в хадже в Саудовской Аравии

В десятых числа сентября свыше 16 тысяч российских мусульман более чем из 65 регионов РФ совершат хадж в Саудовскую Аравию. Из Ставропольского края в паломничество в Мекку отправятся в этом году около ста человек. Проводы паломников в дальний и ответственный путь состоятся 27 августа. Организацию осуществляет Духовное управление мусульман СК. Ранее в Пятигорской мечети состоялось собрание паломников, где им разъяснили нормы, которых следует придерживаться при подготовке и во время отправки в хадж, раздали специальную литературу. Согласно канонам ислама, совершение хаджа является обязательным для каждого мусульманина и считается одним из пяти столпов веры. Хоть раз в жизни мусульманин должен совершить паломничество к святыням в Мекке и Медине. В буквальном переводе с арабского языка «хадж» означает «стремление к прославленному», точно отражая суть этого уникального действа, ежегодно собирающего миллионы верующих.

http://www.stapravda.ru/20160826/okolo_sta_stavropoltsev_primut_uchastie_v_khadzhe_v_saudovskoy_a_96151.html