Общероссийское родительское собрание пройдет 30 августа в режиме онлайн

Накануне Дня знаний в режиме видеоконференции пройдет Общероссийское родительское собрание. С министром образования и науки РФ участники смогут обсудить наиболее важные вопросы, связанные с развитием школьной ступени образования. Следить за разговором в режиме реального времени можно из любой точки страны и мира.

Адрес трансляции: http://минобрнауки.рф/спецпроекты/родительское-собрание. Начнется она 30 августа в полдень.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160826/obscherossiyskoe_roditelskoe_sobranie_proydet_30_avgusta_v_rezhi_96161.html