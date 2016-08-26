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26 августа 2016 г.

Общероссийское родительское собрание пройдет 30 августа в режиме онлайн

Накануне Дня знаний в режиме видеоконференции пройдет Общероссийское родительское собрание. С министром образования и науки РФ участники смогут обсудить наиболее важные вопросы, связанные с развитием школьной ступени образования. Следить за разговором в режиме реального времени можно из любой точки страны и мира. 

Адрес трансляции: http://минобрнауки.рф/спецпроекты/родительское-собрание. Начнется она 30 августа в полдень. 

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160826/obscherossiyskoe_roditelskoe_sobranie_proydet_30_avgusta_v_rezhi_96161.html
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