Обновление системы образования обсудили на педагогической конференции в Ставрополе

В Ставрополе состоялась августовская педагогическая конференция, которая традиционно проводится перед началом нового учебного года. На этот раз тема совещания была сформулирована как «Обновление содержания региональной системы образования: стратегические ориентиры».

Участников конференции приветствовала заместитель председателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина, назвавшая учителей «ядром в воспитании и образовании» детей и молодежи Ставрополья.

Хорошего настроения и куража в работе пожелал педагогам первый заместитель председателя Думы СК Дмитрий Судавцов.

На конференции с сообщением о ближайших перспективах развития образования выступил советник управления надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ Рособрнадзора Александр Шалашов. Так, он рассказал, что приняты два новых федеральных государственных образовательных стандарта (ФГОС) — для детей с ограниченными возможностями здоровья и для детей с задержкой в интеллектуальном развитии. Коснулся также вопросов проведения ЕГЭ, отметив, что экзамены в 2016 г. проходили достаточно прозрачно и дали объективную картину знаний выпускников.

Говоря о проблеме педагогических кадров, А. Шалашов сообщил, что создается национальная система учительского роста. То, что молодой специалист, придя в школу на должность учителя, чаще всего с нее и уходит на пенсию, не дает ему перспективы карьерного роста. Предполагается, что в будущем в школе появятся должности «старший учитель», «ведущий учитель», «учитель-эксперт». По мнению разработчиков национальной системы, это позволит наиболее амбициозным выпускникам педвузов реализовать свои карьерные устремления.

Немаловажной для собравшихся была та часть выступления представителя Рособрнадзора, где речь шла о сохранении социальных гарантий для учителей, в частности права на досрочную пенсию.

С основным докладом «Обновление региональной системы образования: стратегические ориентиры» на конференции выступил министр образования и молодежной политики СК Евгений Козюра.

Основными задачами государственной политики в сфере образования, – отметил министр, – являются предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечение их доступности для всех без исключения участников образовательного процесса, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это касается всех видов образования — не только общего, включая дошкольное, но и профессионального, дополнительного, а также профессиональной подготовки и переподготовки педагогов. На решение поставленных задач направлены неформальное и глубокое внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов, нового стандарта профессиональной деятельности педагога.

На этих ключевых направлениях будет сосредоточена работа всех подразделений образовательного комплекса Ставрополья. Е. Козюра выделил как важные направления также деятельность Ассоциаций учителей-предметников, учебно-методических объединений – от регионального до школьных.

Возрастает роль мониторинговых исследований качества образовательных услуг на всех уровнях. Их целью должно быть выявление как учебных успехов, так и неудач каждого школьника, каждого учителя. Министр подчеркнул, что цель мониторинга, если он показывает низкие результаты обучения, не наказать учителя, а помочь ему. Мы не должны разбрасываться учительскими кадрами.

Министр напомнил, что не чаще чем раз в год и не реже чем раз в 3 года каждая образовательная организация обязана проходить процедуру независимой оценки, а полученные данные должны быть опубликованы на специальном федеральном сайте. Родители, дети, сотрудники учебных заведений могут в свободном доступе посмотреть результаты проведенной независимой оценки. На ее основе может быть сделан осознанный выбор в пользу учебы в той или иной образовательной организации заказчиками образовательных услуг.

Важное место в докладе заняла тема создания равных условий получения образования всеми детьми в Ставропольском крае. Это касается детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), инвалидов, сирот. Обучение их в общеобразовательных школах требует наличия подготовленных специалистов.

В крае имеется опыт инклюзии, когда дети с ОВЗ учатся вместе со здоровыми сверстниками.

При участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в крае реализуется программа «Право быть равным» на 2015 – 2017 годы». Программа межведомственная, ее целью являются создание условий для абилитации, реабилитации и социальной интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, улучшение качества жизни их семей. В 2015 году выполнение программы позволило создать 27 новых служб помощи детям-инвалидам и семьям, их воспитывающим. В течение 2015 года реабилитационной помощью с использованием эффективных технологий оказания услуг были обеспечены более 2 тысяч детей с различными нарушениями здоровья. Консультативную помощь получили более трехсот родителей.

Свои проблемы имеются в предоставлении равных образовательных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Как сообщил Е. Козюра, примерно 40% воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжают учиться в закрытой образовательной среде. Прослеживается тенденция их обучения по программам пониженного уровня сложности. Так, фактически каждый третий ребенок (31,8%) обучается в специальном (коррекционном) образовательном учреждении. Программы повышенной трудности (гимназия, лицей) осваивают только 8% воспитанников детских домов. На уровень среднего общего образования поднимаются не более 15%.

Сегодня в 37 учреждениях профессионального образования, подведомственных министерству образования и молодежной политики Ставропольского края, учатся около 2 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то есть 77,3%. Высшее профессиональное образование получают не более 7% сирот.

Обращаюсь к руководителям образовательных учреждений, – сказал Е. Козюра, – необходимо принять дополнительные меры, которые могли бы выравнять шансы этих детей на получение качественного образования. Я полагаю, что воспитанники детских домов дошкольного возраста должны посещать детские сады наравне с обычными детьми. На уровне начального, общего, среднего и профессионального образования в качестве необходимой меры считаю увеличение ставок психологов, так как детям-сиротам требуются дополнительная поддержка, индивидуальное сопровождение в процессе обучения, создание для них адаптивной системы обучения.

В своем выступлении министр образования и молодежной политики много говорил об учительских кадрах, подняв проблемы старения педагогического корпуса края, вопросы повышения уровня квалификации учителей, необходимости выстраивания для них системы карьерного роста, создания комфортных условий работы, включая сокращение документооборота в школах.

Говоря о задачах дополнительного образования, Е. Козюра подчеркнул, что система дополнительного образования не должна зацикливаться только на работе с одаренными школьниками, одной из задач является организация досуговой деятельности детей.

Возможно, я повторяю прописные истины, но хочу еще раз отметить: каждый ребенок должен быть занят в свободное от учебы время и находиться под пристальным вниманием педагогов и родителей. К сожалению, статистика несчастных случаев, происходящих с детьми, неутешительна, и в большинстве случаев они происходят из-за халатности взрослых. Необходимо провести серьезную работу и с педагогами, и с родителями, чтобы каждый понимал меру своей ответственности за жизнь и здоровье детей. Это касается и вопроса противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи.

Как прозвучало в докладе, на заседании общественного совета при краевом минобре в апреле текущего года был обсужден и одобрен проект публичной декларации целей и задач министерства образования и молодежной политики Ставропольского края на 2016 год. Публичная декларация размещена на сайте министерства. К концу года заявленные в ней показатели должны быть выполнены.

В ходе обсуждения доклада на конференции выступили ректор Ставропольского краевого института развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования Елена Евмененко, ректор Ставропольского государственного пединститута депутат Думы СК Людмила Редько, председатель Ставропольской ассоциации учителей литературы и русского языка, директор гимназии № 25 г. Ставрополя Елена Лагутина, председатель краевой организации профсоюза работников народного образования и науки Лора Манаева и другие.

В работе конференции приняла участие ректор Северо-Кавказского федерального университета Алина Левитская.

http://www.stapravda.ru/20160826/obnovlenie_sistemy_obrazovaniya_obsudili_na_pedagogicheskoy_konf_96157.html