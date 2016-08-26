Фотография к статье Народные музыкальные инструменты зазвучат в селе Сенгилеевском на фестивале «Весёлый перебор»
Балалайка
27 августа в селе Сенгилеевском пройдет III Открытый межрайонный фестиваль «Веселый перебор». На сцене выступят лауреаты различных краевых и всероссийских конкурсов: флейтисты, балалаечники, гитаристы, баянисты, аккордеонисты, гармонисты Карачаево-Черкессой республики, Ставропольского и Краснодарского краев. Зрителей порадуют богатой программой фестиваля.
Как отмечают организаторы, концерт постепенно перерастет в народные гуляния с музыкальными играми, викторинами и конкурсами.