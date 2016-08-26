Фотография к статье На Ставрополье от градобоя пострадали 28 домовладений
Фото: Ирина БОСЕНКО
Град
Вечером 25 августа град выпал в Андроповском районе Ставрополья. МЧС края сообщает о том, что под градобой попали села Курсавка, Казинка, Куршава, Красноярское и хутор Нижнеколонский.
По результатам обследования оперативной группы пожарно-спасательного гарнизона совместно с представителями администраций пострадавших населенных пунктов установлены незначительные повреждения кровли 28 частных домовладений. Социально значимые объекты не повреждены.