На Ставрополье мошенник расплатился за запчасти купюрами «Банка приколов»

Андроповский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в мошенничестве. В помещении неосвещенного гаража злоумышленник расплатился с хозяином за запчасти сувенирными денежными купюрами «Банк приколов» на сумму 5 200 рублей. После чего с места совершения преступления с похищенным скрылся. Суд признал «шутника» виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев без ограничения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Приговор не вступил в законную силу, сообщила пресс-служба Андроповского районного суда.

http://www.stapravda.ru/20160826/na_stavropole_moshennik_rasplatilsya_za_zapchasti_kupyurami_bank_96174.html