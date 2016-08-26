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26 августа 2016 г.

На Ставрополье мошенник расплатился за запчасти купюрами «Банка приколов»

Андроповский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в мошенничестве. В помещении неосвещенного гаража злоумышленник расплатился с хозяином за запчасти сувенирными денежными купюрами «Банк приколов» на сумму 5 200 рублей. После чего с места совершения преступления с похищенным скрылся. Суд признал «шутника» виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев без ограничения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Приговор не вступил в законную силу, сообщила пресс-служба Андроповского районного суда.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160826/na_stavropole_moshennik_rasplatilsya_za_zapchasti_kupyurami_bank_96174.html
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