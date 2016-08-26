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26 августа 2016 г.

На Ставрополье доставлена подозреваемая в незаконном обороте оружия, скрывавшаяся 10 лет

Полицией Кочубеевского района задержана женщина, находившаяся 10 лет в федеральном розыске. В 2006 году в отношении нее было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия. Подозреваемая скрылась. И только недавно выяснилось, что она подала заявление на замену паспорта в одном из соседних регионов, где и была задержана. Сейчас, как сообщили в полиции, подозреваемая доставлена в отдел МВД по Кочубеевскому району.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160826/na_stavropole_dostavlena_podozrevaemaya_v_nezakonnom_oborote_oru_96177.html
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