Износ сетей в Минераловодском городском округе достиг критического уровня

Представитель губернатора в муниципальном образовании Александр Коробейников принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Минераловодского городского округа. В ходе заседания рассмотрены вопросы готовности объектов дошкольного, общего образования к новому учебному году, подведены итоги купального сезона и летней оздоровительной компании, состояние водоснабжения округа.

Серьезные замечания были сделаны по проблемам водоснабжения и водоотведения. Отмечено, что износ сетей составляет 85%, остро нуждается в замене около 8 км. водопроводных сетей, требуется дополнительное финансирование на реализацию программы развития канализационных и очистных сооружений.

В рамках проверки готовности учебных заведений к новому учебному году и исполнения решений антитеррористической комиссии полпред посетил школу №4 поселка Анджиевский Минераловодского городского округа. А также провел совещание с руководством АО «Терский племенной конный завод №169», на котором рассмотрены перспективы развития хозяйства, сохранение племенного арабского коневодства.

Л. НИКОЛАЕВА

http://www.stapravda.ru/20160826/iznos_setey_v_mineralovodskom_gorodskom_okruge_dostig_kritichesk_96164.html