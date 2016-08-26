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26 августа 2016 г.

7 человек закидали полицейских камнями в Минеральных Водах

Следственным отделом по Минеральным Водам краевого управления СКР, сообщили в пресс-службе ведомства, возбуждено 3 уголовных дела в отношении семи человек, в том числе женщины и несовершеннолетнего. Все они подозреваются в применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, ночью 13 августа подозреваемые, несогласные с составлением административного протокола инспекторами ДПС ОРДПС ОГИБДД ОМВД России по Минераловодскому городскому округу в отношении своего родственника, начали бить полицейских по лицу, хватать за форменное обмундирование и кидать в них камни. Сейчас уголовные дела соединены в одно производство, подозреваемые задержаны, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160826/7_chelovek_zakidali_politseyskikh_kamnyami_v_mineralnykh_vodakh_96173.html
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