7 человек закидали полицейских камнями в Минеральных Водах

Следственным отделом по Минеральным Водам краевого управления СКР, сообщили в пресс-службе ведомства, возбуждено 3 уголовных дела в отношении семи человек, в том числе женщины и несовершеннолетнего. Все они подозреваются в применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, ночью 13 августа подозреваемые, несогласные с составлением административного протокола инспекторами ДПС ОРДПС ОГИБДД ОМВД России по Минераловодскому городскому округу в отношении своего родственника, начали бить полицейских по лицу, хватать за форменное обмундирование и кидать в них камни. Сейчас уголовные дела соединены в одно производство, подозреваемые задержаны, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

http://www.stapravda.ru/20160826/7_chelovek_zakidali_politseyskikh_kamnyami_v_mineralnykh_vodakh_96173.html