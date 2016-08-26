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26 августа 2016 г.

27 августа в Ставрополе пройдет общегородской субботник

Глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев призвал жителей города присоединиться к субботнику, который пройдет 27 августа в рамках всероссийской экологической акции «Зелёная Россия». В планах навести порядок в парках, скверах и лесных массивах.

– Ставрополь – красивый уютный город, богатый своей природой. Все мы хотим, чтобы он и дальше оставался чистым и зеленым. Наведение порядка в родном городе – личное дело каждого ответственного горожанина, – отметил А. Джатдоев.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160826/27_avgusta_v_stavropole_proydet_obschegorodskoy_subbotnik_96166.html
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