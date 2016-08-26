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26 августа 2016 г.

10 юношей приняты на подготовительное отделение Ставропольской духовной семинарии

К новому учебному году готовится коллектив преподавателей и студентов Ставропольской духовной семинарии. На днях здесь завершились вступительные испытания, по результатам которых принято решение зачислить на Подготовительное отделение, предшествующее очному обучению на бакалавриате, десятерых юношей. Состоялись также вступительные испытания в Регентской школе семинарии. Абитуриенты представляли Ставропольскую и Невинномысскую, Пятигорскую и Черкесскую, Владикавказскую и Аланскую, Армавирскую и Лабинскую, Тихорецкую и Кореновскую епархии. Все желающие поступить в Регентскую школу показали неплохие знания Закона Божия, православных молитв, умение читать на церковнославянском языке, играть на фортепьяно, петь и дирижировать.

Пополнился и преподавательский коллектив духовной школы: ректор семинарии митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл благословил нового преподавателя Александра Копцева. Он выпускник Ставропольской духовной семинарии 2011 года, после окончания которой продолжил обучение в Санкт-Петербургской духовной академии, в 2013 году получил звание «магистр богословия», а в 2016-м там же окончил аспирантуру академии.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20160826/10_yunoshey_prinyaty_na_podgotovitelnoe_otdelenie_stavropolskoy__96152.html
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